Смертельное ДТП с участием двух иномарок случилось Шумячском районе Фото: Госавтоинспекция

16 ноября около 19:30 на 30-м км автодороги «Ершичи – Шумячи -Хиславичи» (Шумячский район) водитель иномарки насмерть сбил пешехода, сообщает Госавтоинспекция России по Смоленской области.

31- летний водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и сбил 55-летнего пешехода. Мужчина шел по середине проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов.

После наезда пешехода отбросило на встречную полосу движения, где на него наехала машина Opel Zafira. За рулем был 44-летний водитель.

Пешеход скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Напомним, в Смоленске уменьшат максимально разрешенную скорость на двух шоссе.