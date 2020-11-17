Новый двухэтажный поезд Москва – Смоленск перевез более 8 тысяч человек за первый месяц. Фото: пресс-служба МЖД.

Новый двухэтажный поезд Москва – Смоленск перевез за месяц более 8 тысяч человек. В первый рейс поезд № 743/744 Москва – Смоленск вышел 16 октября, курсирует четыре раза в неделю: по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Москвы состав отправляется в 09:56, а в Смоленск прибывает в 14:03. В обратный рейс поезд отправляется в 16:50 и прибывает на Белорусский вокзал столицы в 21:24. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Вязьма, Сафоново и Ярцево.

Новый двухэтажный поезд Москва – Смоленск перевез более 8 тысяч человек за первый месяц. Фото: пресс-служба МЖД.

Для обеспечения безопасной перевозки пассажиров в пути следования поездная бригада осуществляет уборку вагонов с применением дезинфицирующих средств. В поезде имеются бесконтактные термометры для измерения температуры пассажиров в пути следования, у поездной бригады можно приобрести средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Если пассажир в пути почувствует недомогание или у него повысится температура, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников.