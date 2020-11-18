В Смоленске отключат холодную воду на пяти улицах города Фото: pixabay.com

По информации СМУП «Горводоканал», 18 ноября с 06:00 до окончания работ отключат холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Попова, д. 84, 86, 88, 90 (детский сад «Земляничка»), 92, 94, 96, 98, 99, 100, 102, 102а, 104,

ул. Андрусовская, д. 1, 4, 5, 6, 6а, 8, 12, 14, 16, 22,

ул. Луговая, д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11,

ул. Флёновская, д. 2, 3, 5, 5а, 6, 8, 10, 10а, 12,

ул. Рыленкова, д. 49, 51, 53, 55.

Ограничение воды связано с переключением водопроводной линии.

Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды.

Напомним, 54 межквартальных проезда отремонтируют в 2021 году в Смоленске.