Национальный музей «Смоленская крепость» появился в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В столице региона создан музей национального значения. В ведение нового государственного музея будут переданы отреставрированные участки и башни Смоленской крепостной стены.

Руководить учреждением будет кандидат архитектуры Сергей Пиляк – победитель открытого конкурса концепций музеефикации крепости.

В городской администрации отмечают, что новое культурное пространство станет магнитом для туристов.

Ранее "КП" писала, что на ремонт памятника требуются дополнительные деньги.

Напомним, Смоленская крепостная стена - это уникальный архитектурный памятник, построенный в конце 16 века. Стена является достоянием Смоленска и может приносить большую экономическую выгоду региону.