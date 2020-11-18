В Смоленске обсудили изменения в Устав города. Фото: Смоленский городской Совет.

Если изменения в Устав поддержат, народные избранники будут работать без заработной платы. Сэкономленные деньги, а это около 2 миллионов рублей в год, планируется направить, к примеру, на межевание и проектирование придомовых территорий для последующего вступления в федеральную программу по благоустройству «Комфортная городская среда».

Мнения смолян разделились, но большинство поддержали решение.

В пресс-службе Смоленского городского Совета отметили, что все поступившие предложения и замечания будут проанализированы и обобщены. Окончательное решение депутаты примут на сессии.