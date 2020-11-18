Более 2,5 тысяч домов подготовили к зиме в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Организацию отопительного сезона накануне обсудили на совещании у губернатора. Мэр Андрей Борисов подчеркнул, что подготовка жилищно-коммунального хозяйства Смоленска к зиме прошла в штатном режиме. Дальнейшее прохождение отопительного периода 2020–2021 годов в областном центре не вызывает опасений.

По информации пресс-службы городской администрации, к зиме подготовлены 2 548 жилых домов, 77 котельных, 241 центральный тепловой пункт, 424 километра тепловых сетей, 476 километров сетей водоснабжения и 413 километров канализации.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске заработал телефон «горячей линии» по отоплению. Коммунальщики принимают жалобы на холодные батареи, а также отвечают на интересующие смолян вопросы в области ЖКХ.