18 ноября синоптики прогнозируют гололедицу и мокрый снег на Смоленщине Фото: pixabay.com

18 ноября синоптики прогнозируют в некоторых районах Смоленской области небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью вероятен небольшой снег, сообщает МЧС России по региону.

В отдельных районах на дорогах ожидается гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 16 м/с.

Температура воздуха по области: ночью -7°C...-2°C, днем -2°C …+3°C.

В Смоленске: ночью -6°C …-4°C, днем -1°C...+1°C.

Мы рекомендуем не пользоваться своим транспортным средством, если вы еще не сменили «летнюю» резину на «зимнюю». Также, будьте предельно внимательными на дорогах при гололеде и гололедице, чтобы избежать риска попадания в ДТП.

Напомним, более 2,5 тысяч домов подготовили к зиме в Смоленске.