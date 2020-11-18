В Ярцево уголовник получил условный срок за угрозы полицейским Фото: pixabay.com

По информации Следственного комитета РФ по Смоленской области, 32-летний ранее неоднократно судимый за кражи местный житель признан виновным в угрозе применения насилия к представителю власти.

Подсудимый освободился из мест лишения свободы в июле 2020 года и находился под административным надзором.

Днем 8 сентября заместитель начальника ОУР Межмуниципального отдела МВД России «Ярцевский» прибыл по месту жительства подсудимого в квартиру одного из домов города Ярцево. По этому адресу сотрудник полиции увидел имущество, которое ранее было похищено.

Подполковник полиции сообщил о находке в дежурную часть и вызвал следственно-оперативную группу для изъятия имущества.

Хозяин квартиры повел себя агрессивно, он приблизился к полицейскому, высказывая при этом в его адрес угрозы применения насилия. Однако его действия были пресечены.

Суд приговорил подсудимого к 2.5 лет лишения свободы условно.

Ранее жительница Смоленской области получила 7 лет тюрьмы за убийство сожителя.