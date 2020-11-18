С 19 по 21 ноября ожидается резкое ухудшение погоды в Смоленской области Фото: из архива ГУ МЧС России.

Гидрометцентр России предупреждает, что на этой неделе по Смоленской области 19-21 ноября ожидается резкое ухудшение погоды.

Ночью 19 ноября в регионе ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед и метель.

Прогнозируется усиление юго-западного ветра до 20 м/с, такой ветер сохранится днем 19 ноября и 20 ноября.

Во второй половине дня 20 ноября и ночью 21 ноября вновь пройдет снег, местами сильный, мокрый снег. 21 ноября сохранится вероятность образования на дорогах гололедицы, местами сильной.

Уважаемые смоляне, будьте внимательны и осторожны!

Водителям советуют быть предельно внимательными на дорогах при гололеде и гололедице. В условиях недостаточной видимости пешеходам также следует быть аккуратными.

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