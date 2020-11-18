Полицейские поймали мужчину с поддельными правами в Смоленске Фото: pixabay.com

35-летний водитель из Смоленска предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало сомнение в его подлинности, сообщает УМВД России по Смоленской области.

Сомнительный документ был направлен на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по региону. Результаты показали, что права не соответствует по способу и качеству полиграфических реквизитов подлинному образцу.

Оказалось, что в августе 2020 года водитель заказал в Интернете поддельное водительское удостоверение, предоставив свои анкетные данные и фотографию. Все это время смолянин ездил с фальшивыми правами.

Возбуждено уголовное дело. Смолянину грозит лишение свободы до двух лет.

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