Второго волка поймали на территории Смоленского Поозерья. Фото: pixabay.com.

На территории нацпарка «Смоленское Поозерье» поймали ещё одного волка. Зверь бегал рядом с молочной фермой в посёлке Пржевальское, где ранее установили стрелковую вышку. Сотрудники парка отмечают, что хищник не боялся людей и полагают зверь - один из нападавших на домашних собак весной 2020 года.

- Пойманный волк - взрослая особь, ему около трех лет, хорошо упитанный самец, - отметили в Поозерье.

В данный момент ликвидация хищников в парке продолжается.

Напомним, первого волка поймали в начале ноября на территории деревни Бахово Демидовского района.