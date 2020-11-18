В Вязьме появился новый спортивный объект. Фото: Андрей Смирнов.

Работы физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который строится в Вязьме в рамках проекта «Единой России» «Детский спорт», выходят на финальную стадию.

– В ближайшее время жители большого микрорайона впервые получат современный спортивный объект с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами, – рассказал депутат Смоленской областной Думы Анатолий Василевич, посетивший объект. – Некоторые местные жители начали тренироваться, не дожидаясь открытия. По их словам, это большой подарок их микрорайону и городу.

Также возможность разнообразить свой досуг с пользой для здоровья получили школьники села Относова. Там появилась новая спортивная площадка.

По словам депутата, который привез детям новые мячи, для молодежи оборудовано удобное футбольное поле. Давнюю мечту удалось осуществить в рамках работы с наказами избирателей. Местные жители не только ратовали за реконструкцию школьного стадиона, но и активно участвовали в работах на отдельных этапах строительства.