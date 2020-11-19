В Смоленске ледяные дороги начали посыпать песком. Фото: администрация г. Смоленска.

После обрушившегося на регион ледяного дождя коммунальщики приступили к обработке дорог, которые сиюминутно превратились в каток.

В городской администрации отметили, что техника и люди были первым делом направлены на главные пешеходные территории областного центра. Коммунальщики отсыпали Блонье, площадь Ленина, дорогу к парку. Позднее песок появился на пешеходной аллее на улице Октябрьской революции. Сложнее дела обстояли в других районах города, особенно во дворах.

Автомобилисты отмечают, что даже спустя 12 часов некоторые дворы представляют собой полосу препятствий. На самих магистралях дела обстоят лучше.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды.