В четверг синоптики предупреждают о сильных осадках в Смоленской области

В четверг синоптики прогнозируют сильные осадки в Смоленской области Фото: из архива ГУ МЧС России.

19 ноября всю территорию Смоленской области ожидают осадки, сообщает МЧС России по региону. Ночью в виде снега, мокрого снега, днем местами пройдет дождь.

Уже с ночи образуется гололед, на некоторых участках дорог гололедица. МЧС России предупреждает: ни в коем случае не выезжайте на автомобиле, если вы не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

Такие резкие изменения в погоде специалисты объясняют мощным циклоном.

Также, будет ветрено, порывы ледяного ветра будут достигать 17 м/с. При таких сильных порывах слабо-укрепленные конструкции крайне неустойчивы, держитесь вдали от рекламных щитов, опорных конструкций и линий электропередач.

Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +1°C…+6°C. В Смоленске: ночью -°C …+1°C, днем +3°C…+5°C.

Будьте осторожны!

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