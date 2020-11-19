18 железнодорожных машин подготовлено в Смоленской области для работы в зимних условиях. Фото: пресс-служба МЖД.

В Смоленском регионе МЖД подготовлено 18 единиц спецтехники для обеспечения бесперебойной работы железнодорожного транспорта в зимних условиях: 5 снегоочистителей, 9 снегоуборочных и 4 пневмообдувочные машины, сообщает пресс-служба компании.

Стрелочные переводы оборудованы специальными устройствами электрообогрева и пневмообдувки. На железнодорожных станциях проверена осветительная аппаратура, компрессорные установки и системы связи.

– На всех предприятиях столичной магистрали создан зимний запас топливных ресурсов, угля и смазочных материалов, запасных частей и оборудования для локомотивов, подвижного состава и другой техники. Для работников компании приобретены утепленные спецкостюмы, валенки и рукавицы, изготовленные из современных тканей и материалов, которые хорошо сохраняют тепло и обладают повышенной износостойкостью, – рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.