Телефонные мошенники украли у двоих смолян более 230 тысяч рублей

Телефонные мошенники украли у двоих смолян более 200 тысяч рублей Фото: pixabay.com

Дистанционные мошенники обманули двоих жителей Смоленской области более чем на 230 тысяч рублей, сообщает УМВД России по региону.

45-летней жительнице Вяземского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником кредитной фирмы. Женщина поверила словам звонившего и перевела на его счет около 115 тысяч рублей через онлайн банк в телефоне.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Другой случай произошел с жителем поселка Богородицкое. У 35-летнего мужчины с банковской карты пропало более 112 тысяч рублей.

Оказалось, что ему позвонил неизвестный и сообщил об одобрении кредита на его имя, который он не оформлял. В ходе разговора мошенник узнал реквизиты карты и взял настоящий кредит на 320 тысяч рублей.

Затем вор обналичил деньги в ближайшем банкомате и перевёл часть кредитных денег (более 112 тысяч рублей) на чужие абонентские номера.

Напомним, в Смоленске мужчина обманул приятеля на 13 тысяч рублей.