В Смоленске два парня угнали неисправный автомобиль и разобрали по частям Фото: pixabay.com

38-летняя жительница Смоленска написала заявление в полицию об угоне автомобиля «ВАЗ-2112», сообщает УМВД России по Смоленской области.

Неисправное после аварии транспортное средство стояло на парковке возле дома по Краснинскому шоссе.

Вскоре смоленские полицейские нашли подозреваемых. Задержанными оказались двое жителей посёлка Монастырщина. Одному из них 27 лет, второму - 17.

Молодые люди рассказали, что увидели машину, отбуксировали её к себе домой, где начали разбирать по запчастям и продавать. Парни успели продать двигатель и коробку передач. Сейчас похищенный автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, после ареста Porsche Panamera смолянин оплатил почти 900 тысяч рублей по штрафам.