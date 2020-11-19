Смоляне пожаловались на плохое освещение пешеходных переходов. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Жители Смоленска пожаловались в соцсетях на плохое освещение. На повороте с улицы Таборная гора на Московское шоссе уже больше двух недель не работают фонари, пишут смоляне в соцсетях. При том, что на участке три нерегулируемых перехода. Людей практически не видно на проезжей части.

- Прежде чем пихать ограничения «40», обеспечьте работу освещения по городу, - написал местный житель в сети Instagram.

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