Пять смоленских фирм участвуют в национальном конкурсе «Вкусы России»

Стартовало народное голосование в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря, сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.

При поддержке Губернатора Алексея Островского за победу в конкурсном отборе борются и сельхозтоваропроизводители Смоленской области.

Среди ключевых целей отбора «Вкусы России» - знакомство потребителей с многообразием продуктов питания российского производства, а также развитие потенциала региональных продуктовых брендов.

Такой гастрономический турнир призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, помочь создать новые точки роста для сельских территорий регионов России.

За победу в конкурсе борются 5 смоленских сельхозтоваропроизводителей:

- компания «Смоленские конфеКты» (город Смоленск) с брендом «Смоленские конфеКты»,

- «Ассоциация производителей Демидовских огурцов» (Демидовский район) с брендом «Демидовский огурец»,

- молочный кооператив СППК «Васьковский» (Починковский район) с брендом «Молочные продукты из Васьково»,

- Вяземский хлебокомбинат (Вяземский район) с брендом «Вяземский пряник»,

- экоферма «Витрино» (Руднянский район) с брендом «Витринские сыры».

Проголосовать можно на официальном сайте конкурса.

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