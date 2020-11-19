Пять смоленских фирм участвуют в национальном конкурсе «Вкусы России»
Стартовало народное голосование в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Оно продлится до 2 декабря, сообщает Министерство сельского хозяйства РФ.
При поддержке Губернатора Алексея Островского за победу в конкурсном отборе борются и сельхозтоваропроизводители Смоленской области.
Среди ключевых целей отбора «Вкусы России» - знакомство потребителей с многообразием продуктов питания российского производства, а также развитие потенциала региональных продуктовых брендов.
Такой гастрономический турнир призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, помочь создать новые точки роста для сельских территорий регионов России.
За победу в конкурсе борются 5 смоленских сельхозтоваропроизводителей:
- компания «Смоленские конфеКты» (город Смоленск) с брендом «Смоленские конфеКты»,
- «Ассоциация производителей Демидовских огурцов» (Демидовский район) с брендом «Демидовский огурец»,
- молочный кооператив СППК «Васьковский» (Починковский район) с брендом «Молочные продукты из Васьково»,
- Вяземский хлебокомбинат (Вяземский район) с брендом «Вяземский пряник»,
- экоферма «Витрино» (Руднянский район) с брендом «Витринские сыры».
Проголосовать можно на официальном сайте конкурса.
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