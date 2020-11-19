Смоленский детский центр будет сотрудничать с IT-компаниями региона. Фото: pixabay.com.

Смоленский детский центр «IT-куб» будет сотрудничать с IT-компаниями региона, сообщили в администрации области. Губернатор Алексей Островский провёл видеоконференцию, посвященную работе учреждения - в совещание участвовали представители образовательных организаций и информационные компании.

Центр уже заключил 10 договоров с IT-промышленными и интеллектуальными компаниями о сотрудничестве и предоставлении услуг. Благодаря соглашениям ребята из «IT-куб» получат актуальные знания, посетят мастер-классы и лекции от представителей организаций.

Напомним, в центре “IT-куб» смоленские школьники от 7 до 17 лет учатся программировать и осваивают такие дисциплины, как мобильная разработка, системное администрирование, создание виртуальной реальности, основы алгоритмики и логики, кибергигиена и прочие. Кроме того, детей обучают игре в шахматы и английскому языку.

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