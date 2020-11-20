В Смоленском районе рано утром сгорела бытовка в деревне Талашкино
Фото: из архива ГУ МЧС России.
Утром 20 ноября в 07:17 произошел пожар в населенном пункте Талашкино (Смоленский район), сообщает МЧС России по региону.
К месту вызова выехала автоцистерна с четырьмя пожарными. Когда сотрудники приехали на место, информация о возгорании подтвердилась - горела бытовка.
Сейчас пожар благополучно потушен. К частью, пострадавших нет. Причину и ущерб уточняют специалисты.
За прошедшие сутки в Смоленской области пожарные трижды выезжали на вызовы о возгорании.
Также вчера спасатели нашли и обезвредили 4 взрывоопасных предмета времен ВОВ.
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