В Смоленске власти призвали коммунальщиков активнее бороться с гололедом

В Смоленске власти призвали коммунальщиков мобилизовать все ресурсы. Фото: администрация г. Смоленска.

Руководство города намерено принять жесткие меры в отношении ответственных, если поручение не будет выполнено.

В настоящее время для борьбы с гололёдом задействовано порядка 300 рабочих и 46 единиц техники муниципальных специализированных служб. Работа в усиленном режиме продолжается круглосуточно.

Отмечается, что «Зеленстрой», «СпецАвто» и «Дормостстрой» перешли на усиленный режим работы, но непрекращающийся дождь сводит работу на нет. Дороги моментально покрываются ледяной коркой.

Ранее «КП» писал, что из-за скользких дорог некоторые такси в три раза подняли цену за поездку.