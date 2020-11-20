В поселке Шаталово установили спортивную площадку. Фото: администрация Починковского района Смоленской области.

Сегодня Шаталово-1 представляет собой активно развивающееся поселение. Благодаря возвращению в поселок военнослужащих, (с 2015 года здесь дислоцируется отдельная разведывательная авиаэскадрилья, укомплектованная сверхзвуковыми «крылатыми разведчиками» СУ-24 и самолетами аэрофотосъемки Ан-30) население заметно прибавилось.

- Необходимость создания зоны активного физического отдыха - спортивной площадки с уличными тренажерами, которая стала бы местом активного физического отдыха не только для учащихся школы, но и всех жителей поселка, стала просто очевидной. Теперь комплекс станет местом притяжения для людей, ведущий спортивный образ жизни, также место подойдет для проведения спортивных праздников, - сообщили в пресс-службе администрации Починковского района Смоленской области.

Отмечается, что активное участие в размещении тренажеров и благоустройстве территории приняли местные жители.

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