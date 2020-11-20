Суд приговорил двух смолян к 6 годам строгого режима за продажу наркотиков Фото: пресс-служба областного УМВД.

Промышленный районный суд Смоленска признал виновными двух местных жителей в попытках продать наркотики по Интернету в крупном размере, сообщает УМВД России по Смоленской области.

В прошлом году один из подсудимых, общаясь через мессенджер, согласился на предложение второго продавать наркотики путем «закладок» на улицах Смоленска.

Они договорились, что один будет передавать другому оптовые партии наркотиков, а второй, в свою очередь, будет расфасовывать их и сообщать в мессенджере, где оставил «закладки». Оплата работы проходила путем перевода биткоинов на счет.

Однажды, подсудимый получил адрес тайника. Вместе с подельником они забрали гашиш массой 12,93 грамма, принесли домой и расфасовали в пять свертков. Затем второй подсудимый выехал в лесополосу в районе улицы 2-ая Ясенная, где сделал пять «закладок».

Через некоторое время подсудимые забрали из другого тайника сверток с мефедроном массой 49,73 грамма, что считается крупным размером.

Однако, продать мефедрон они не смогли, поскольку наркотики изъяли полицейские, а сами они были задержаны.

Суд приговорил их 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в Смоленской области спасатели обезвредили пять снарядов времен ВОВ.