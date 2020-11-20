Саву Роговцева, который мог находиться в Смоленске, нашли

Сава уже с родителями. Его состояние здоровья при первичном осмотре не вызывает опасений. Фото: Татьяна Павлова, ВКонтакте

За Савелия переживала вся страна – 28 сентября в 14.30 первоклассник вместе с другими ребятами вышел из школьного автобуса на остановке в селе Горки и пошел в сторону дома. Саве нужно было пройти не больше 300 метров, однако домой он так и не пришёл.

Мальчика искали полтора месяца. Следователи возбудили уголовное дело. Радостное известие пришло накануне – Саву нашли.

– Лучшее, что произошло в этом году! Спасибо Всем, кто принимал участие в поиске! Лучший день, – пишут жители городов на странице поисков «Лиза Алерт». – Это лучший день!

Подробности случившегося пока не разглашаются.

В то же время во Владимирской области полиция задержала 26-летнего жителя деревни Макариха Камешковского района Владимирской области, который, как подозревают правоохранители, похитил и удерживал в своем доме мальчика. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Савелий был обнаружен в его частном доме.

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