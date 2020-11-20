После ареста смартфона Apple смолянин оплатил долг почти в 50 тысяч рублей Фото: pixabay.com

По информации УФССП России по Смоленской области, местный предприниматель должен более 48 тысяч рублей.

Он владел несколькими торговыми точками, одна из которых по решению суда признана незаконной. Должник не спешил демонтировать здание, поэтому специализированная фирма принудительно снесла его.

После, гражданин скрывался от судебного пристава. Тогда сотрудники УФССП арестовали его счета в кредитных организациях и ограничили в действиях с автомобилем. Однако, мужчина продолжал игнорировать требование оплатить долг.

Приставы не могли найти должника по известным местам его жительства. После многочисленных повесток мужчина все же пришел на прием к судебному приставу. При общении сотрудник заметил у гражданина в руках дорогостоящий смартфон марки Apple.

Пристав предложил оплатить долг, но молодой человек отказался, тогда работник приступил к аресту сотового телефона.

Переписав несколько контактов с телефонной книги смартфона, должник все же решил оплатить долг. Сейчас долг погашен в полном объеме, а телефон возвращен хозяину.

Напомним, суд приговорил двух смолян к 6 годам строгого режима за продажу наркотиков.