Смоленский уголовник снова отправится в тюрьму за кражи из магазинов Фото: pixabay.com

Промышленный районный суд Смоленска признал виновным местного жителя в кражах и мелких хищениях, сообщает УМВД России по Смоленской области. Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

12 февраля 2020 года подсудимый украл товары из сетевого супермаркета на общую сумму 978 рублей.

В тот же день он пришел в магазин другой сети и, убедившись, что за ним не наблюдает персонал магазина и другие покупатели, положил в пакет различные продукты. Однако, его задержал сотрудник магазина при выходе из торгового зала с похищенным.

С середины февраля до середины июня смолянин совершил 12 мелких хищений и 8 покушений, а также одну кражу (похитил из магазина товар на сумму около 5,5 тысяч рублей).

Мужчина признал свою вину полностью. Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Напомним, после ареста смартфона Apple смолянин оплатил долг почти в 50 тысяч рублей.