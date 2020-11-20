В Смоленской области начнет работать центр управления регионом. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области до 25 ноября заработает центр управления регионом. Организация будет помогать чиновникам оперативно реагировать на обращения смолян, рассказали в пресс-службе администрации области. Сотрудники центров должны будут обрабатывать вопросы и жалобы местных жителей и решать возникающие проблемы.

Сейчас смоленский ЦУР готов к работе на 85 процентов. Он обеспечен помещением и техникой, а персонал уже приступил к решению своих задач. Открытие центра состоится в ближайшие дни.

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