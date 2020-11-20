«Урок цифры» пройдёт в 300 школах Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В Смоленской области с 23 ноября по 13 декабря пройдет «Урок цифры». В этом году занятие будет посвящено нейронным сетям и коммуникации, сообщают в администрации региона.

«Урок цифры» - это всероссийская акция, созданная для школьников. Она включает цикл занятий по программированию и IT-технологиям, в ходе которых ребята узнают о работе и использовании нейронных сетей. В Смоленской области занятие объединит более 300 образовательных организаций. Стать участником можно в дистанционном формате.

В администрации региона отмечают, что урок состоит из видеолекции, профориентационного теста и онлайн-тренажера.

Младшие школьники пройдет «обучение» нейросети и попробуют построить алгоритм, подростки - «обучат» нейросеть распознавать лица для создания масок, а также подбирать новости по интересам пользователей. Старшеклассники узнают, как нейросеть применяется для разработки приложений.

Подробнее об акции здесь.

Ранее "КП" писала, что Смоленский детский центр будет сотрудничать с IT-компаниями региона. Благодаря соглашениям ребята из «IT-куб» получат актуальные знания, посетят мастер-классы и лекции от представителей организаций. Кроме того, талантливую молодежь приглашают на конкурс «Будущее Смоленщины» (подробнее).