При пожаре в деревне Сипачи погибла пенсионерка
Фото: из архива ГУ МЧС России.
В Смоленском районе 20 ноября в 11:54 произошел пожар жилого дома в деревне Сипачи, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.
На место вызова выехали 3 пожарные машины - 8 человек личного состава. Когда пожарные прибыли на место, информация о возгорании подтвердилась. По всей площади полыхал частный бревенчатый дом.
Пожар удалось потушить. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 82-летней женщины.
Строение выгорело полностью. Причину и ущерб устанавливают специалисты.
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