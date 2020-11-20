При пожаре в деревне Сипачи погибла пенсионерка Фото: из архива ГУ МЧС России.

В Смоленском районе 20 ноября в 11:54 произошел пожар жилого дома в деревне Сипачи, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.

На место вызова выехали 3 пожарные машины - 8 человек личного состава. Когда пожарные прибыли на место, информация о возгорании подтвердилась. По всей площади полыхал частный бревенчатый дом.

Пожар удалось потушить. При разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело 82-летней женщины.

Строение выгорело полностью. Причину и ущерб устанавливают специалисты.

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