Жители 8 улиц Смоленска останутся без горячей воды на неделю Фото: pixabay.com

«Смоленсктеплосеть» сообщает о возможном ограничении горячей воды с 23 по 27 ноября по следующим адресам Смоленска:

улица Гарабурды 9, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г (д/с «Колобок»), 19, 19 к.1, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25,

улица Кловская дом №3,

улица М. Расковой 9А (д/с «Исток»), 11, 11А, 11Б

улица Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б

улица Октябрьской рев. 18, 18А, 20, 22,

улица Дохтурова дом №1,

улица Николаева 6, 10 (д/с-ясли № 15)

улица 8 Марта 17, 20.

Ограничение горячей воды связано с плановой проверкой оборудования.

При должном состоянии оборудования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.

Напомним, в Смоленской области начнет работать центр управления регионом.