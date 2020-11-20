Жители 8 улиц Смоленска останутся без горячей воды на неделю
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«Смоленсктеплосеть» сообщает о возможном ограничении горячей воды с 23 по 27 ноября по следующим адресам Смоленска:
улица Гарабурды 9, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г (д/с «Колобок»), 19, 19 к.1, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 25,
улица Кловская дом №3,
улица М. Расковой 9А (д/с «Исток»), 11, 11А, 11Б
улица Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б
улица Октябрьской рев. 18, 18А, 20, 22,
улица Дохтурова дом №1,
улица Николаева 6, 10 (д/с-ясли № 15)
улица 8 Марта 17, 20.
Ограничение горячей воды связано с плановой проверкой оборудования.
При должном состоянии оборудования подача горячей воды будет возобновлена в течение нескольких часов.
Напомним, в Смоленской области начнет работать центр управления регионом.