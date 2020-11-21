Тариф на вывоз мусора вырастет в Смоленской области. Фото: из архива администрации г. Смоленска.

Тариф на вывоз мусора вырастет до 90,21 рубля в Смоленской области, сообщает регоператор АО «СпецАТХ». Таким образом, услуга станет дороже на 75 копеек с человека.

Подорожание произойдет с 1 декабря 2020 года.

Пересмотр стоимости произойдет в связи с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 13.11.2020 №80.

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