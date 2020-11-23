В Смоленске коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске коммунальщики переведены на усиленный режим работы из-за погодных условий, передает пресс-служба администрации областного центра. К борьбе с гололедом на дорогах подключены все управляющие компании.

Коммунальные службы обработали тротуары и проезжую часть специальным составом. Особое внимание уделяется спускам, подъемам и мостам.

Также песком обработаны 1273 территории многоквартирных домов.

Чтобы не мешать дальнейшей работе коммунальных служб, смолянам рекомендуют вовремя убирать транспорт, припаркованный вдоль проезжей части.

Ранее сообщалось, что смоленские власти призвали коммунальщиков активнее бороться с гололедом. Ведь брошенных сил оказалось недостаточно.