Географический диктант пройдет в Смоленске 29 ноября. Фото: из архива администрации Смоленской области.

29 ноября в областном центре пройдет акция Географический диктант. В этом году одной из площадок мероприятия станет нацпарк «Смоленское Поозерье». Смоляне смогут проверить знания и расширить кругозор. Кроме того, акция будет полезна абитуриентам вузов, которые сдают ЕГЭ по географии.

Диктант пройдет в режиме онлайн в 12.00. Подробную информацию о его проведении можно узнать на сайте заповедника.

Читай также:

«Урок цифры» пройдёт в 300 школах Смоленской области (подробнее).