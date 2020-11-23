Осужденному сироте торжественно вручили ключи от квартиры в Смоленске Фото: пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.

Осужденному из категории детей-сирот, который отбывает наказание в исправительной колонии №3 УФСИН России по Смоленской области, в торжественной обстановке вручили ключи от благоустроенной квартиры в Смоленске.

Для этого в исправительное учреждение приехал представитель отдела по опеке и попечительству при администрации Смоленска Роман Черняк.

До тюрьмы Сергей проживал в Кардымовском интернате, так как его мать лишили родительских прав, а отец умер.

После проведенной работы, сотрудники ИК-3 возложили на администрацию Смоленска обязанность предоставить 23-летнему осужденному жилье.

И вот за три месяца до освобождения из колонии молодой человек подписал договор найма жилого помещения и акт его приема-передачи. В торжественной обстановке в присутствии администрации исправительного учреждения документы были вручены осужденному вместе с ключами от квартиры.

Конечно, счастливый обладатель жилья еще не был в своей квартире, но Роман Черняк привез фотографии нового жилья, которые станут мощным стимулом для пересмотра своего отношения к жизни и помогут строить планы на будущее.

Напомним, в Смоленске коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.