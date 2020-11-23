Главой Рославльского района стал Валерий Ильин. Фото: roslavl.ru.

Народные избранники единогласно проголосовали за Ильина.

Председатель Рославльской районной Думы Иван Викторович Фадеев выразил слова благодарности присутствовавшему в зале Валерию Новикову, за многолетнюю эффективную и плодотворную работу в должности главы МО «Рославльский район», говорится на сайте муниципального образования.

Избранный глава района поблагодарил депутатский корпус за оказанное доверие, рассказал о своей работе в качестве первого замглавы МО «Рославльский район» и поделился планами на ближайшее время.

Ранее «КП» писала, что области заработает Центр управления регионом.