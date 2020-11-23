14 смолян примут участие в чемпионате «Абилимпикс - 2020». Фото: администрация Смоленской области.

В VI Национальном чемпионате по профмастерству для людей с ОВЗ «Абилимпикс - 2020» будут участвовать жители Смоленской области. Мероприятие пройдет с 23 по 29 ноября, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Абилимпикс» - это международное движение, которое создано, чтобы обеспечить профориентацию для лиц с инвалидностью, а также привлечь внимание общественности к проблеме трудоустройства таких людей. Смоленщина участвует в чемпионате с 2015 года - за несколько лет область завоевала 3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

В этом году в составе смоленской делегации 14 человек, которые до этого выиграли на отборочных этапах. Конкурсанты будут состязаться в 13 номинациях: «Художественный дизайн», «Адаптивная физическая культура», «Дошкольное воспитание», «Медицинский и социальный уход», «Администрирование баз данных», «Малярное дело», «Изобразительное искусство» и других. Конкурс пройдет на площадках образовательных учреждений региона.

«Абилимпикс» состоится в онлайн-формате, а трансляцию можно будет увидеть на официальном сайте и в мобильном приложении чемпионата, а также в социальных сетях.

Читай также:

Географический диктант пройдет в Смоленске 29 ноября. Мероприятие проведут в режиме онлайн (подробнее).