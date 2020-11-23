«Сальвар» начал поиски парня с ирокезом в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленской области ищут 24-летнего Илью Куликова. Как сообщает ПСО «Сальвар», молодой человек не выходит на связь с 11 ноября.

Особая примета Ильи - красный ирокез. В день исчезновения вязьмич предположительно был одет в темные джинсы и темную джинсовую куртку, при себе имел черный рюкзак.

«Сальвар» начал поиски парня с ирокезом в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8-908-289-26-99.

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