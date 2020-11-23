Ярцевская школа искусств получила 6 млн рублей. Фото: администрация Смоленской области.

В Ярцеве детская школа искусств получила 6 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба администрации региона. На эти деньги для воспитанников учреждения были приобретены 34 музыкальных инструмента, в их числе - пианино, гармонь, аккордеон, баян, саксофон, кларнеты, скрипки и прочие. Школа располагается сразу в нескольких зданиях и новые инструменты распределены по трем площадкам.

В ярцевской школе занимается больше 700 ребят от 5 до 18 лет. Действует 10 творческих коллективов: два хореографических ансамбля, вокальный ансамбль, ансамбль скрипачей и другие. Стоит отметить, что детское учреждение старейшее в городе.

Кроме того, 2 октября 2020 года в школе открыли виртуальный концертный зал, в котором желающие могут посмотреть программы творческих коллективов. Также такой зал заработал в Сафонове.