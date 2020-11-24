Новый ФАП скоро откроют в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

В деревне Суетово под Смоленском откроют новый фельдшерско-акушерский пункт, передают в пресс-службе администрации области. Установка здания и благоустройство территории ФАПа проводится в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В данный момент в помещении медпункта проведены необходимые коммуникации, завершена внутренняя отделка и установлена сантехника. В скором времени в здание поступит мебель и оборудование.

– За счет открытия этого ФАПа мы обеспечим медицинской помощью свыше 800 человек – это жители Суетова и близлежащих населенных пунктов, которые до настоящего времени получали ее за 15 километров от места жительства, – рассказала заместитель начальника департамента по здравоохранению Ольга Стунжас.

Все главные ремонтные процедуры в ФАПе уже завершены. Осталось сделать пандус и установить перила, а на прилегающей к помещению территории уложить брусчатку.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области в 2020 году заменят 49 ФАПов.