МЖД устраняет недостатки в уборке платформ компанией-перевозчиком. Фото: пресс-служба МЖД.

В условиях снегопада расчистку от снега и обработку противогололедными средствами платформ на МЖД обеспечивает компания-перевозчик АО "ЦППК". Всего в аренде компании находится 2,2 тыс. платформ, на расчистке которых ежедневно задействовано 1,2 тыс. человек, сообщает пресс-служба компании.

МЖД осуществляет постоянный контроль за уборкой от снега пассажирской инфраструктуры и при необходимости принимает меры к компании-перевозчику по устранению недостатков, выявленных в ходе мониторинга платформ и обращений граждан.