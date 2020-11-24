В Смоленской области запустят «горячую линию» по коррупции. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Задать свои вопросы жители региона могут в четверг, 26 ноября 2020 года, с 12.00 до 13.00.

- На вопросы будет отвечать представители управления по работе с личным составом, правового отдела, службы собственной безопасности УМВД России по Смоленской области, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Телефон «горячей линии» - 8 (4812) 77-65-02.

Читай также:

Дистанционные мошенники украли более 1 миллиона рублей у смолян за выходные (подробнее).