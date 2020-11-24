Смоленские таможенники сожгли 1250 зараженных роз из Беларуси Фото: pixabay.com.

По информации Россельхознадзора по Смоленской области, на прошедшей неделе сотрудники склада ООО «Альфа Транс Терминал» запретили ввоз в Россию двух партий роз кенийского происхождения общим количеством 1250 штук.

В результате проверки импортной продукции оказалось, что цветы заражены карантинными вредителями.

Экспертиза, проведенная в смоленском филиале ветеринарной лаборатории, установила заражение роз западным калифорнийским (цветочным) трипсом.

Цветы поступили с Республики Беларусь в адрес получателей в Смоленской области.

Чтобы не допустить проникновения и распространения в России выявленного карантинного вредителя зараженные цветы были сожжены.

Ранее смоленские таможенники утилизировали около 800 кг незаконно ввезенного мяса.