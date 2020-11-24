Смолянка получила золото на Первенстве мира по гиревому спорту. Фото: администрация г. Смоленска.

Жительница Смоленска Алина Васькина выиграла золото на Первенстве мира по гиревому спорту среди юниоров - девушка 169 раз подняла спортивный снаряд весом 24 килограмма. Как сообщает пресс-служба городской администрации, турнир проходил в Санкт-Петербурге с 19 по 23 ноября. Также смолянка стала обладательницей бронзовой медали на Чемпионате мира.

Стоит отметить, что Алина Васькина является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва №1 в Смоленске.

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