В Смоленское Поозерье привезут зубров из Орловского Полесья. Фото: Ксения Бурлакова, ВКонтакте.

Новую партию зубров планируют привезли с орловщины до зимнего сезона 2020-2021, сообщает пресс-служба нацпарка. Акция по переселению планировалась в начале 2020 года, но из-за бесснежной зимой планы сменились.

- Из-за недостаточного количества снега животных сложно отловить, - отмечают в парке. - Их можно застать только на подкормочных площадках. Если нет снега, зубрам предоставляется масса вариантов для пропитания, и подкормочные площадки становятся уже не такими привлекательными, как обычной зимой.

Работники парка отмечают, что на территории Поозерья обитают несколько десятков взрослых особей. А недавно были замечены и четыре теленка.