Смоленск и Москву на праздники свяжут дополнительные поезда. Фото: пресс-служба МЖД.

Смоленск и Москву на праздники свяжут дополнительные поезда, сообщает пресс-служба МЖД. Перевозить пассажиров будут два новых поезда - №206М и №205М. Первый отправится из Смоленска 28, 29 декабря, 1, 9 и 10 января в 22:56, второй повезет обратно 29, 30 декабря, 2, 10 и 11 января в 23:58.

В компании отмечают, что перевозить пассажиров будут с учетом всех эпидтребований.

Ранее в МЖД рассказали как проходит уборка платформ.