Смоленские таможенники запретили ввоз 20 тонн белорусской говядины Фото: управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

На прошедшей неделе в ППУ «Красная Горка» Управление Россельхознадзора по Смоленской области приостановило движение около 20 тонн замороженного отруба говядины, производства ЗАО «Партнер и К», Республика Беларусь.

Груз следовал из Республики Казахстан.

В ходе ветеринарного контроля таможенники установили, что на части продукции есть нечитаемые оттиски клейм, а другая половина говядины была со следами механического загрязнения.

Примечательно, что мясо сопровождалась сертификатом белорусской государственной ветеринарной службой, который должен был гарантировать соблюдение всех действующих требований.

Смоленские таможенники решили вернуть мясное сырье отправителю.

Ранее сотрудники таможни из Смоленска сожгли 1250 зараженных роз из Беларуси.