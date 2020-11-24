Правовой диктант пройдёт в Смоленской области с 3 по 10 декабря. Фото: из архива администрации Смоленской области.

С 3 по 10 декабря в Смоленской области пройдёт IV Всероссийский правовой диктант, сообщает пресс-служба администрации региона. Принять участие в мероприятии сможет любой желающий от 14 лет. Участники пройдут бесплатный тест на знание базовых человеческих прав по таким сферам, как здоровье, безопасность, банки и налоги, социальная сфера и другие.

Напомним, правовой диктант - это ежегодная образовательная акция, созданная чтобы повысить интерес общества к изучению законов и поднять правовую культуру в стране.

Диктант в этом году состоится в режиме онлайн на сайте https://юрдиктант.рф. Больше информации о проведении мероприятия можно узнать по номеру +7(499) 967-77-66.

Ранее сообщалось, что географический диктант пройдет в Смоленске 29 ноября.