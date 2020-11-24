Конкурс по соблюдению и охране труда прошёл в Смоленской области. Фото: администрация г. Смоленска.

Смотр-конкурс на соблюдение условий и охраны труда в организациях региона прошел в Смоленской области. По результатам состязания, были выбраны лучшее учреждения и награждены их сотрудники.

Победителями в конкурсе стали:

- Детский сад «Ласточка» города Десногорска;

- муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» города Смоленска;

- Сафоновская центральная районная больница;

- филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».

Также были названы лауреаты, в числе которых – детский «Исток» и «Вишенки», «Горводоканал» и школа № 1 города Десногорска.