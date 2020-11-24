7 новых ФАПов открыли в Смоленской области. Фото: департамент по здравоохранению Смоленской области.

В пресс-службе администрации Смоленской области рассказали, как проходит замена ФАПов - на сегодняшний день полностью установлены 44 здания, оставшиеся объекты возведут до 25 ноября. В 35 медпунктах завершена внутренняя отделка, а ещё в 9 рабочие закончат ремонт к 27 ноября. Продолжаются работы по проведению коммуникаций.

Кроме того, 7 фельдшерско-акушерских пунктов уже введены в эксплуатацию. А два оснащен оборудованием.

– Совместно с руководством муниципальных образований ведется серьезная юридическая работа по оформлению всей необходимой документации – это достаточно длительный и кропотливый процесс. В целом, могу сказать, что темпы работ были ускорены (ранее этого потребовал губернатор, – прим.Ред.), а существующие риски минимизированы, – рассказала заместитель губернатора Полина Хомайко.

Напомним, замена ФАПов проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в населенных пунктах, где проживает от 100 до 2 тысяч человек. На реализацию программы выделено свыше 228 млн федерального бюджета и 33 млн из областного.

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